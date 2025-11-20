NASDAQ Composite Index-Wert Henry Schein-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Henry Schein-Investment von vor 3 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Henry Schein-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Henry Schein-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 78,91 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 126,727 Henry Schein-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 19.11.2025 auf 70,60 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 946,90 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -10,53 Prozent.

Henry Schein wurde jüngst mit einem Börsenwert von 8,39 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at