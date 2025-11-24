IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|Rentable IDEXX Laboratories-Anlage?
|
24.11.2025 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Titel IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IDEXX Laboratories-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die IDEXX Laboratories-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 446,83 USD. Bei einem IDEXX Laboratories-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,380 IDEXX Laboratories-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen IDEXX Laboratories-Papiere wären am 21.11.2025 16 245,78 USD wert, da der Schlussstand 725,91 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 62,46 Prozent erhöht.
Der IDEXX Laboratories-Wert an der Börse wurde auf 58,02 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
