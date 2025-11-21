Aufschläge in New York: NASDAQ 100 bewegt sich nachmittags im Plus

Um 20:02 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,52 Prozent fester bei 24 419,25 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,346 Prozent fester bei 24 137,66 Punkten in den Handel, nach 24 054,38 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23 854,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 24 475,49 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25 127,13 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 21.08.2025, einen Wert von 23 142,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 21.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 20 740,78 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 16,42 Prozent. Bei 26 182,10 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Old Dominion Freight Line (+ 7,48 Prozent auf 135,74 USD), Ross Stores (+ 7,31 Prozent auf 172,23 USD), Align Technology (+ 7,16 Prozent auf 142,32 USD), IDEXX Laboratories (+ 5,78 Prozent auf 729,22 USD) und Cognizant (+ 5,56 Prozent auf 76,37 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-2,70 Prozent auf 172,35 USD), Constellation Energy (-2,36 Prozent auf 337,61 USD), Copart (-2,00 Prozent auf 40,20 USD), ASML (-1,32 Prozent auf 968,11 USD) und CrowdStrike (-1,26 Prozent auf 495,00 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 56 597 845 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,925 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,46 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,41 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

