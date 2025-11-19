Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Am Mittwoch bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,56 Prozent stärker bei 24 640,52 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,058 Prozent höher bei 24 517,27 Punkten in den Handel, nach 24 503,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 24 904,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 432,19 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 1,00 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 24 817,95 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23 384,77 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20 684,59 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 17,47 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 26 182,10 Punkte. Bei 16 542,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 5,34 Prozent auf 357,48 USD), Applied Materials (+ 4,45 Prozent auf 235,13 USD), Broadcom (+ 4,09 Prozent auf 354,42 USD), IDEXX Laboratories (+ 4,01 Prozent auf 697,10 USD) und KLA-Tencor (+ 3,95 Prozent auf 1 167,46 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Strategy (ex MicroStrategy) (-9,82 Prozent auf 186,50 USD), Netflix (-3,58 Prozent auf 110,00 USD), Vertex Pharmaceuticals (-3,33 Prozent auf 421,03 USD), Charter A (-3,22 Prozent auf 194,22 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (-3,11 Prozent auf 702,75 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 54 102 250 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,915 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,63 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at