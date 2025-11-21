NASDAQ 100

NASDAQ 100-Performance 21.11.2025 22:34:45

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 schlussendlich im Aufwind

Der NASDAQ 100 befand sich letztendlich im Aufwind.

Am Freitag notierte der NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich 0,77 Prozent stärker bei 24 239,57 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,346 Prozent fester bei 24 137,66 Punkten in den Freitagshandel, nach 24 054,38 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 521,84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 854,03 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 2,61 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 21.10.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 25 127,13 Punkte. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 21.08.2025, mit 23 142,58 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 21.11.2024, einen Stand von 20 740,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 15,56 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Bei 16 542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Ross Stores (+ 8,41 Prozent auf 174,00 USD), Align Technology (+ 7,34 Prozent auf 142,56 USD), Old Dominion Freight Line (+ 6,33 Prozent auf 134,28 USD), Paccar (+ 5,52 Prozent auf 102,99 USD) und IDEXX Laboratories (+ 5,30 Prozent auf 725,91 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-3,74 Prozent auf 170,50 USD), Constellation Energy (-2,22 Prozent auf 338,11 USD), CrowdStrike (-2,12 Prozent auf 490,67 USD), Broadcom (-1,91 Prozent auf 340,20 USD) und Zscaler (-1,69 Prozent auf 275,01 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 91 668 352 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,925 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Charter A-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Unter den Aktien im Index zeigt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,41 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
