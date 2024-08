NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der InterDigital-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das InterDigital-Papier letztlich bei 91,44 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die InterDigital-Aktie investierten, hätten nun 1,094 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,45 USD, da sich der Wert eines InterDigital-Anteils am 29.07.2024 auf 121,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,45 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich jüngst auf 3,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at