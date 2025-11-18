InterDigital Aktie

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

18.11.2025 16:04:26

NASDAQ Composite Index-Titel InterDigital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein InterDigital-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen InterDigital-Investment gewesen.

InterDigital-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 183,29 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die InterDigital-Aktie investierten, hätten nun 5,456 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 850,18 USD, da sich der Wert einer InterDigital-Aktie am 17.11.2025 auf 339,12 USD belief. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 850,18 USD entspricht einer Performance von +85,02 Prozent.

Der Börsenwert von InterDigital belief sich jüngst auf 8,97 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

