NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Intuitive Surgical-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 25.11.2022 wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 265,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,377 Intuitive Surgical-Aktien. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Papiere wären am 24.11.2025 214,42 USD wert, da der Schlussstand 568,48 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 114,42 Prozent.

Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at