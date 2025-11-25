Intuitive Surgical Aktie
WKN: 888024 / ISIN: US46120E6023
|Langfristige Performance
|
25.11.2025 16:05:09
NASDAQ Composite Index-Titel Intuitive Surgical-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intuitive Surgical-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 25.11.2022 wurde die Intuitive Surgical-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 265,13 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,377 Intuitive Surgical-Aktien. Die gehaltenen Intuitive Surgical-Papiere wären am 24.11.2025 214,42 USD wert, da der Schlussstand 568,48 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 114,42 Prozent.
Intuitive Surgical markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 199,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intuitive Surgical Incmehr Nachrichten
Analysen zu Intuitive Surgical Incmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Intuitive Surgical Inc
|501,00
|1,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBörsen in Fernost am Mittwoch auf grünem Terrain
Asiens wichtigste Börsen verbuchen zur Wochenmitte Gewinne.