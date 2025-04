NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Landstar System-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Landstar System-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Landstar System-Papier statt. Diesen Tag beendete die Landstar System-Aktie bei 181,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Landstar System-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 55,188 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Landstar System-Aktien wären am 10.04.2025 7 663,91 USD wert, da der Schlussstand 138,87 USD betrug. Aus 10 000 USD wurden somit 7 663,91 USD, was einer negativen Performance von 23,36 Prozent entspricht.

Insgesamt war Landstar System zuletzt 4,92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at