Ausblick: Landstar System stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Landstar System lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 16 Analysten von einem Gewinn von 1,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.

13 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 0,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,21 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,63 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,51 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 4,79 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

