NASDAQ Composite Index-Wert Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Landstar System-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Landstar System-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 123,88 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Landstar System-Aktie investierten, hätten nun 80,723 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Landstar System-Aktie auf 127,94 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 327,74 USD wert. Mit einer Performance von +3,28 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Landstar System markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at