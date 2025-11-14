NASDAQ Composite Index-Titel Landstar System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Landstar System-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Landstar System-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Landstar System-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Landstar System-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 61,08 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 1,637 Landstar System-Papiere. Die gehaltenen Landstar System-Papiere wären am 13.11.2025 209,56 USD wert, da der Schlussstand 128,00 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 209,56 USD entspricht einer Performance von +109,56 Prozent.

Der Börsenwert von Landstar System belief sich zuletzt auf 4,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

