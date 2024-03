NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine LKQ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in LKQ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurden LKQ-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 39,39 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die LKQ-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,539 LKQ-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 27.02.2024 auf 52,93 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,37 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +34,37 Prozent.

Zuletzt verbuchte LKQ einen Börsenwert von 13,99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at