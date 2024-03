NASDAQ Composite Index-Titel LKQ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LKQ von vor 3 Jahren verdient

Am 27.03.2021 wurde die LKQ-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der LKQ-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,75 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23,392 LKQ-Aktien im Depot. Die gehaltenen LKQ-Aktien wären am 26.03.2024 1 219,18 USD wert, da der Schlussstand 52,12 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 21,92 Prozent vermehrt.

LKQ wurde am Markt mit 14,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at