NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Merit Medical Systems-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 14.03.2021 wurde das Merit Medical Systems-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 59,60 USD wert. Bei einem Merit Medical Systems-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,780 Merit Medical Systems-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Papiere wären am 13.03.2024 1 225,10 USD wert, da der Schlussstand 73,01 USD betrug. Damit wäre die Investition um 22,51 Prozent gestiegen.

Der Merit Medical Systems-Wert an der Börse wurde auf 4,27 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at