NASDAQ Composite Index-Titel Merit Medical Systems-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merit Medical Systems-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Merit Medical Systems gewesen.

Merit Medical Systems-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Merit Medical Systems-Aktie bei 101,68 USD. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Merit Medical Systems-Aktie investiert hat, hat nun 0,983 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Merit Medical Systems-Papiere wären am 12.11.2025 86,66 USD wert, da der Schlussstand 88,12 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 13,34 Prozent verringert.

Merit Medical Systems war somit zuletzt am Markt 5,30 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at