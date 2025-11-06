Merit Medical Systems Aktie
WKN: 882361 / ISIN: US5898891040
|Lohnende Merit Medical Systems-Investition?
|
06.11.2025 16:05:18
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Merit Medical Systems von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Merit Medical Systems-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 19,10 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 523,560 Merit Medical Systems-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2025 auf 87,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45 607,33 USD wert. Das entspricht einem Plus von 356,07 Prozent.
Merit Medical Systems wurde am Markt mit 5,25 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Aktien in diesem Artikel
|Merit Medical Systems Inc.
|74,00
|-1,33%
