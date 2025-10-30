Merit Medical Systems Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Merit Medical Systems-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merit Medical Systems von vor 5 Jahren abgeworfen
Merit Medical Systems-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,05 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Merit Medical Systems-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19,980 Merit Medical Systems-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 626,17 USD, da sich der Wert einer Merit Medical Systems-Aktie am 29.10.2025 auf 81,39 USD belief. Damit wäre die Investition 62,62 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Merit Medical Systems belief sich zuletzt auf 4,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
