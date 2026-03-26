NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Methode Electronics-Aktien verlieren können.

Vor 10 Jahren wurde die Methode Electronics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,60 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Methode Electronics-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,232 Methode Electronics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Methode Electronics-Aktie auf 6,15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 222,83 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -77,72 Prozent.

Der Methode Electronics-Wert an der Börse wurde auf 217,80 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at