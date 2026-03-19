NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Methode Electronics gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Methode Electronics-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,96 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Methode Electronics-Aktie investiert, befänden sich nun 2,275 Methode Electronics-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Methode Electronics-Anteile wären am 18.03.2026 12,06 USD wert, da der Schlussstand 5,30 USD betrug. Das kommt einer Abnahme um 87,94 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Methode Electronics eine Börsenbewertung in Höhe von 188,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at