Methode Electronics Aktie
WKN: 900070 / ISIN: US5915202007
|Langfristige Performance
|
05.02.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 05.02.2025 wurden Methode Electronics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methode Electronics-Papier an diesem Tag 11,04 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,058 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.02.2026 78,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,74 Prozent verringert.
Alle Methode Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 300,34 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Methode Electronics Inc.
Analysen zu Methode Electronics Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Methode Electronics Inc.
|7,70
|4,05%
