WKN: 900070 / ISIN: US5915202007

Langfristige Performance 05.02.2026 16:03:58

NASDAQ Composite Index-Titel Methode Electronics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Methode Electronics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Methode Electronics-Aktie Anlegern gebracht.

Am 05.02.2025 wurden Methode Electronics-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Methode Electronics-Papier an diesem Tag 11,04 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,058 Methode Electronics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.02.2026 78,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,64 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,74 Prozent verringert.

Alle Methode Electronics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 300,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Methode Electronics Inc.

Analysen zu Methode Electronics Inc.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Methode Electronics Inc. 7,70 4,05% Methode Electronics Inc.

