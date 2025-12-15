NetApp Aktie

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

Langfristige Investition 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NetApp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NetApp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 162,920 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 843,27 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 12.12.2025 auf 115,66 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 843,27 USD entspricht einer Performance von +88,43 Prozent.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 22,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu NetApp Inc.

Analysen zu NetApp Inc.

Aktien in diesem Artikel

NetApp Inc. 98,36 -2,54%

