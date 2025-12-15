NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
|Langfristige Investition
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NetApp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 162,920 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 843,27 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 12.12.2025 auf 115,66 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 843,27 USD entspricht einer Performance von +88,43 Prozent.
Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 22,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NetApp Inc.mehr Nachrichten
Analysen zu NetApp Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NetApp Inc.
|98,36
|-2,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stärker -- DAX fällt zurück -- US-Börsen knapp tiefer -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag im Plus, während der deutsche Aktienmarkt an die Nulllinie zurückfällt. Die Wall Street präsentiert sich etwas tiefer. Asiens Börsen gaben zum Wochenbeginn nach.