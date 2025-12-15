NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NetApp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in NetApp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem NetApp-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 61,38 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NetApp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 162,920 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 843,27 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 12.12.2025 auf 115,66 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 18 843,27 USD entspricht einer Performance von +88,43 Prozent.

Der Marktwert von NetApp betrug jüngst 22,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at