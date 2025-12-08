Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

NetApp Aktie

WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046

Lukratives NetApp-Investment? 08.12.2025 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Titel NetApp-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in NetApp von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in NetApp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das NetApp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das NetApp-Papier bei 131,11 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 7,627 NetApp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 894,44 USD, da sich der Wert eines NetApp-Anteils am 05.12.2025 auf 117,27 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 10,56 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von NetApp belief sich zuletzt auf 23,18 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

