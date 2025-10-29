Nissan Motor Aktie
WKN: 853686 / ISIN: JP3672400003
29.10.2025 10:04:44
NASDAQ Composite Index-Titel Nissan Motor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nissan Motor von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Nissan Motor-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Nissan Motor-Papier an diesem Tag 411,20 JPY wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 JPY in die Nissan Motor-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,243 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 28.10.2025 91,17 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 374,90 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 8,83 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Nissan Motor belief sich jüngst auf 1,31 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
