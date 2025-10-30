Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite leichter

Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:58 Uhr via NASDAQ 0,85 Prozent tiefer bei 23 753,91 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,690 Prozent leichter bei 23 793,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 958,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 23 628,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 846,13 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,920 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22 660,01 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 21 129,67 Punkten. Der NASDAQ Composite stand vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 18 607,93 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 23,20 Prozent. Bei 24 019,99 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 14 784,03 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Harvard Bioscience (+ 57,54 Prozent auf 0,70 USD), FormFactor (+ 23,72 Prozent auf 59,04 USD), Omnicell (+ 12,68 Prozent auf 33,32 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 11,46 Prozent auf 3,89 USD) und Nissan Motor (+ 10,31 Prozent auf 2,52 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Integra LifeSciences (-25,53 Prozent auf 11,49 USD), eBay (-13,84 Prozent auf 85,76 USD), Cognex (-13,53 Prozent auf 41,02 USD), Upbound Group (-10,47 Prozent auf 20,69 USD) und Donegal Group B (-8,32 Prozent auf 14,21 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 21 454 169 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,331 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,45 erwartet. Alliance Resource Partners LP-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,78 Prozent gelockt.

