Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück

Der NASDAQ Composite gibt seine Gewinne vom Vortag am vierten Tag der Woche wieder ab.

Um 16:00 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,03 Prozent tiefer bei 23 711,08 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,690 Prozent leichter bei 23 793,08 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 23 958,47 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Donnerstag bei 23 846,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 628,91 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,738 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 30.09.2025, einen Stand von 22 660,01 Punkten auf. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 30.07.2025, bei 21 129,67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Jahr, am 30.10.2024, bei 18 607,93 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 22,98 Prozent zu. Bei 24 019,99 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14 784,03 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Harvard Bioscience (+ 40,72 Prozent auf 0,63 USD), FormFactor (+ 21,52 Prozent auf 57,99 USD), Nissan Motor (+ 10,31 Prozent auf 2,52 USD), Omnicell (+ 8,32 Prozent auf 32,03 USD) und Align Technology (+ 7,43 Prozent auf 141,71 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Integra LifeSciences (-24,69 Prozent auf 11,62 USD), eBay (-13,75 Prozent auf 85,85 USD), Cognex (-11,38 Prozent auf 42,04 USD), Donegal Group B (-8,32 Prozent auf 14,21 USD) und Upbound Group (-7,46 Prozent auf 21,39 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14 967 476 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,331 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Upbound Group-Aktie mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Alliance Resource Partners LP-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,78 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at