WKN: 930124 / ISIN: US6821891057

Profitable ON Semiconductor-Investition? 30.10.2025 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Titel ON Semiconductor-Aktie: So viel Verlust hätte ein ON Semiconductor-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in ON Semiconductor eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 30.10.2022 wurde das ON Semiconductor-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 67,48 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die ON Semiconductor-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,482 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 29.10.2025 76,17 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 51,40 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 23,83 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von ON Semiconductor betrug jüngst 20,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

