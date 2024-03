NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Park-Ohio-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 26.03.2023 wurde das Park-Ohio-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 11,06 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9,042 Park-Ohio-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 236,89 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 25.03.2024 auf 26,20 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 136,89 Prozent.

Insgesamt war Park-Ohio zuletzt 335,36 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at