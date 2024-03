NASDAQ Composite Index-Titel Park-Ohio-Aktie: So viel Verlust hätte ein Park-Ohio-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Am 19.03.2014 wurden Park-Ohio-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 56,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Park-Ohio-Aktie investiert hätte, hätte er nun 177,936 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.03.2024 4 631,67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26,03 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 53,68 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Park-Ohio eine Marktkapitalisierung von 340,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

