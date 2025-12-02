NASDAQ Composite Index-Wert Park-Ohio-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Park-Ohio-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurde die Park-Ohio-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Park-Ohio-Aktie bei 32,67 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Park-Ohio-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,061 Park-Ohio-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,18 USD, da sich der Wert eines Park-Ohio-Papiers am 01.12.2025 auf 20,64 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 36,82 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Park-Ohio eine Börsenbewertung in Höhe von 308,50 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at