QUALCOMM Aktie
WKN: 883121 / ISIN: US7475251036
|Performance unter der Lupe
|
05.11.2025 16:05:15
NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Zur Schlussglocke war die QUALCOMM-Aktie an diesem Tag 145,41 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,771 QUALCOMM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 172,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 886,39 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 886,39 USD entspricht einer Performance von +18,86 Prozent.
Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 194,86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: jejim / Shutterstock.com
