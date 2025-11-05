NASDAQ Composite Index-Titel QUALCOMM-Aktie: So viel Gewinn hätte ein QUALCOMM-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in QUALCOMM-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem QUALCOMM-Papier statt. Zur Schlussglocke war die QUALCOMM-Aktie an diesem Tag 145,41 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 68,771 QUALCOMM-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des QUALCOMM-Papiers auf 172,84 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 886,39 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 11 886,39 USD entspricht einer Performance von +18,86 Prozent.

Alle QUALCOMM-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 194,86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at