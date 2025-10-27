NASDAQ Composite Index-Titel Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Red Robin Gourmet Burgers-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Red Robin Gourmet Burgers-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Red Robin Gourmet Burgers-Anteile an diesem Tag 8,17 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1 223,990 Red Robin Gourmet Burgers-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 24.10.2025 auf 6,38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 809,06 USD wert. Damit wäre die Investition 21,91 Prozent weniger wert.

Zuletzt verbuchte Red Robin Gourmet Burgers einen Börsenwert von 114,46 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at