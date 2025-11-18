NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätte eine Investition in Repligen von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Repligen-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 185,45 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,539 Repligen-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.11.2025 80,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 149,00 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 80,35 USD entspricht einer negativen Performance von 19,65 Prozent.

Jüngst verzeichnete Repligen eine Marktkapitalisierung von 8,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at