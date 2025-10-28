NASDAQ Composite Index-Papier Repligen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Repligen von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Repligen eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Repligen-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Repligen-Papier an diesem Tag bei 34,40 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,907 Repligen-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 27.10.2025 auf 161,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 468,31 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 368,31 Prozent vermehrt.

Repligen wurde am Markt mit 9,06 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at