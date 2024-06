NASDAQ Composite Index-Titel Repligen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Repligen-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Repligen-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Repligen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Repligen-Anteile an diesem Tag 73,40 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,362 Repligen-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2024 auf 150,35 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 204,84 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 204,84 USD, was einer positiven Performance von 104,84 Prozent entspricht.

Insgesamt war Repligen zuletzt 8,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at