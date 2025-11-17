Roivant Sciences Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Roivant Sciences-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roivant Sciences-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Roivant Sciences-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,20 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Roivant Sciences-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 892,857 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 14.11.2025 18 116,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 20,29 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 81,16 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Roivant Sciences belief sich zuletzt auf 14,09 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
