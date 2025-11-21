SKF Group Aktie

SKF Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852608 / ISIN: SE0000108227

Lohnende SKF Group (B, Fria)-Anlage? 21.11.2025 10:04:50

NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in SKF Group (B, Fria)-Aktien gewesen.

Das SKF Group (B, Fria)-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STO gehandelt. Diesen Handelstag beendete das SKF Group (B, Fria)-Papier bei 172,15 SEK. Hätte ein Anleger 100 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, befänden sich nun 0,581 SKF Group (B, Fria)-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 20.11.2025 auf 237,90 SEK (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138,19 SEK wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38,19 Prozent angewachsen.

SKF Group (B, Fria) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 107,63 Mrd. SEK gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

SKF Group (B, Fria) 21,28 -1,85% SKF Group (B, Fria)

Börse aktuell - Live Ticker

Sorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke fällt zeitweise -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls abwärts. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

