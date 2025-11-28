SKF Group Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 28.11.2020 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das SKF Group (B, Fria)-Papier 215,00 SEK wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 SEK in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investierten, hätten nun 4,651 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.11.2025 1 140,93 SEK wert, da sich der letzte Kurs auf 245,30 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,09 Prozent.
Zuletzt verbuchte SKF Group (B, Fria) einen Börsenwert von 111,51 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
