NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: Diese Dividende sieht Steven Madden für Anleger vor

So viel Dividende trägt Steven Madden zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Papier Steven Madden am 22.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 0,84 USD je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es gegenüber dem Vorjahr damit keine Veränderung. 63,18 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Damit wurde die Steven Madden-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,27 Prozent herabgesetzt.

Entwicklung der Steven Madden-Dividendenrendite

Via NASDAQ beendete der Steven Madden-Papier den Tag der Hauptversammlung bei 41,30 USD. Steven Madden verzeichnet für das Jahr 2023 eine Dividendenrendite von 2,00 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 2,63 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zur Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von Steven Madden via NASDAQ 36,35 Prozent erhöht. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 61,67 Prozent besser entwickelt als der Steven Madden-Kurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Steven Madden

Für 2024 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 0,90 USD. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,18 Prozent steigen.

Hauptdaten von Dividenden-Titel Steven Madden

Die Marktkapitalisierung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Steven Madden beläuft sich aktuell auf 3,092 Mrd. USD. Steven Madden weist aktuell ein KGV von 18,26 auf. Der Umsatz von Steven Madden belief sich in 2023 auf 1,982 Mrd. USD. Das EPS summierte sich derweil auf 2,34 USD.

