NASDAQ Composite Index-Titel Teva Pharmaceutical Industries-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teva Pharmaceutical Industries von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Teva Pharmaceutical Industries-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Teva Pharmaceutical Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 8,80 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Teva Pharmaceutical Industries-Aktie investierten, hätten nun 1 136,364 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,46 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10 750,00 USD wert. Mit einer Performance von +7,50 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at