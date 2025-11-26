Texas Capital Bancshares Aktie
WKN: 121221 / ISIN: US88224Q1076
NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Texas Capital Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Texas Capital Bancshares-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Texas Capital Bancshares-Papier an diesem Tag 57,45 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Texas Capital Bancshares-Papier investiert hätte, befänden sich nun 174,064 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Texas Capital Bancshares-Anteile wären am 25.11.2025 15 791,12 USD wert, da der Schlussstand 90,72 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,91 Prozent gesteigert.
Texas Capital Bancshares wurde am Markt mit 4,04 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
