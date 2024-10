NASDAQ Composite Index-Titel Texas Capital Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Texas Capital Bancshares von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Texas Capital Bancshares-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Texas Capital Bancshares-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 60,54 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,652 Texas Capital Bancshares-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2024 127,88 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 77,42 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 27,88 Prozent.

Jüngst verzeichnete Texas Capital Bancshares eine Marktkapitalisierung von 3,58 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at