NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Timberland Bancorp-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 10,83 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 92,336 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 04.04.2024 2 349,03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25,44 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 134,90 Prozent.

Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 206,77 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

