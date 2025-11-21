NASDAQ Composite Index-Titel Timberland Bancorp-Aktie: Wäre eine Kapitalanlage in Timberland Bancorp von vor einem Jahr lukrativ gewesen?

Vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Timberland Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,05 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,257 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 20.11.2025 1 006,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 33,28 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0,70 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 257,94 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at