NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VeriSign-Aktie Investoren gebracht.

VeriSign-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die VeriSign-Aktie an diesem Tag 184,36 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,424 VeriSign-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 364,23 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 13.11.2025 auf 251,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,42 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von VeriSign belief sich jüngst auf 23,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at