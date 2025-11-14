VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|VeriSign-Anlage
|
14.11.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr abgeworfen
VeriSign-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die VeriSign-Aktie an diesem Tag 184,36 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,424 VeriSign-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 364,23 USD, da sich der Wert eines VeriSign-Papiers am 13.11.2025 auf 251,51 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,42 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von VeriSign belief sich jüngst auf 23,19 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VeriSign Inc.mehr Nachrichten
|
14.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VeriSign von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
07.11.25
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
31.10.25
|NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VeriSign-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
24.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
24.10.25
|Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
24.10.25
|NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)