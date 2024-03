NASDAQ Composite Index-Titel VeriSign-Aktie: So viel hätte eine Investition in VeriSign von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der VeriSign-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen VeriSign-Anteile letztlich bei 55,11 USD. Bei einem VeriSign-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,815 VeriSign-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.02.2024 auf 195,29 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 354,36 USD wert. Das entspricht einem Plus von 254,36 Prozent.

Insgesamt war VeriSign zuletzt 19,61 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at