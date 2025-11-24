Volvo AB Aktie

Volvo AB

WKN: 871229 / ISIN: SE0000115420

24.11.2025

NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volvo (A) von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Volvo (A)-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STO Handel mit Volvo (A)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 86,50 SEK. Bei einem Volvo (A)-Investment von 10 000 SEK zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,607 Volvo (A)-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 31 098,27 SEK, da sich der Wert einer Volvo (A)-Aktie am 21.11.2025 auf 269,00 SEK belief. Mit einer Performance von +210,98 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich zuletzt auf 546,86 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Volvo AB (A) 24,82

ATX und DAX höher -- Asiens Börsen am Montag letztlich fester -- Feiertag in Japan
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen Zuschläge im frühen Handel. In Fernost waren zum Wochenbeginn Gewinne zu erkennen.
