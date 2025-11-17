NASDAQ Composite Index-Titel Volvo (A)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Volvo (A) von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Volvo (A)-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Volvo (A)-Papier via Börse STO gehandelt. Zur Schlussglocke war das Volvo (A)-Papier an diesem Tag 200,00 SEK wert. Bei einer 1 000-SEK-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,000 Volvo (A)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 333,00 SEK, da sich der Wert eines Volvo (A)-Anteils am 14.11.2025 auf 266,60 SEK belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +33,30 Prozent.

Der Börsenwert von Volvo (A) belief sich jüngst auf 541,71 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at