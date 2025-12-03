NASDAQ Composite Index-Titel Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Washington Federal von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Washington Federal-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Washington Federal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Washington Federal-Aktie an diesem Tag bei 24,12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Washington Federal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4,146 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 131,80 USD, da sich der Wert einer Washington Federal-Aktie am 02.12.2025 auf 31,79 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 31,80 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Washington Federal eine Börsenbewertung in Höhe von 2,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at