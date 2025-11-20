NASDAQ Composite Index-Wert Alliance Resource Partners LP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alliance Resource Partners LP von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Alliance Resource Partners LP gewesen.

Die Alliance Resource Partners LP-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,02 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 248,756 Alliance Resource Partners LP-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 5 935,32 USD, da sich der Wert eines Alliance Resource Partners LP-Papiers am 19.11.2025 auf 23,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 493,53 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Alliance Resource Partners LP belief sich zuletzt auf 3,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at